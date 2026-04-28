Médico é preso transportando canetas emagrecedoras ilegais em Coxim

Médico, que não teve a identificação divulgada, foi preso durante o domingo, dia 26, por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), transportando diversas canetas emagrecedoras em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

As mercadorias eram oriundas do Paraguai e seriam levadas para o Mato Grosso, onde o profissional atua como ortopedista. No momento da prisão, ele estava acompanhando de dois homens e um adolescente.

Segundo informações do site Coxim Agora, o médico, que conduzia uma Dodge Ram, chegou a dizer que havia adquirido vinhos, roupas de cama, computador e tablet para trabalho, negando a existência de itens ilícitos.

Porém, durante revista no veículo, foram diversas ampolas de emagrecedores que não possuem registro regular no Brasil. Ele foi autuado em flagrante por importar, vender, expor à venda, manter em depósito, distribuir ou entregar a consumo produto terapêutico ou medicinal sem registro nos órgãos competentes.

Ainda conforme o site, o médico foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande, onde ele pagou uma fiança de R$ 8,1 mil e responderá o processo em liberdade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também