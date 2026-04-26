Menu
Menu Busca domingo, 26 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais

Suspeito de 41 anos, com histórico de violência, morreu após confrontar policiais militares e ser atingido por quatro disparos; caso é investigado

26 abril 2026 - 12h51Vinícius Santos
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1  

O homem de 41 anos que morreu na manhã deste domingo (26), após confrontar policiais militares durante uma ocorrência no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi identificado como Carlos Carneiro Pinto. Conforme apurado, ele já possuía diversas anotações policiais e histórico de violência.

Segundo dados preliminares da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o suspeito estava na casa da ex-namorada, armado com um facão e ameaçando moradores. 

No local, o solicitante relatou que o ex-companheiro de sua mãe, supostamente após uso de drogas, tentou golpeá-lo com o facão. Ele conseguiu fugir para fora da residência, enquanto um amigo se escondeu dentro do banheiro, onde o autor tentava arrombar a porta.

Quando a equipe chegou ao endereço, que não possui muro, visualizou o suspeito com uma faca em mãos na entrada da casa. Os policiais deram ordem para que ele largasse a arma, porém, conforme o registro, Carlos investiu contra o comandante da guarnição. 

Houve disparo de Taser, mas o suspeito não recuou e continuou avançando. Diante da ameaça, e com o agressor a cerca de três metros do policial, um soldado efetuou disparos com pistola 9 milímetros, atingindo o homem, que morreu no local.

Conforme as informações iniciais, Carlos tinha várias anotações policiais, incluindo registros por violência doméstica, desacato, violação de domicílio, ato obsceno e atendimentos ligados a emergência psiquiátrica. 

A perícia esteve no local para os levantamentos investigativos, e o caso será apurado pela Polícia Militar por meio de procedimento de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipes na residência
Polícia
Homem com faca avança contra PM e morre em confronto no bairro Noroeste
Local onde suspeito localizado
Polícia
Homem apontado como de alta periculosidade morre em confronto com o Choque em Rio Verde
Caminhonete completamente destruída na frente
Polícia
Colisão entre três veículos deixa criança e idoso mortos na MS-289
Jorginho faleceu no decorrer da semana
Polícia
Homem morre quase um mês depois de acidente na BR-262, entre Miranda e Aquidauana
Julia Prado segue internada
Polícia
Aquidauanense ferida em acidente no RJ segue internada
João Vitor foi morto com tiros na cabeça
Polícia
Jovem é assassinado em frente a conveniência em Naviraí
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Polícia
ADEPOL sai em defesa de delegado após réu dizer que confessou crime 'espancado' na Capital
Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital
Polícia
Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital
Acidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad
Polícia
Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande
Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local
Polícia
Trabalhador rural é encontrado morto em fazenda de Rio Verde

Mais Lidas

Bicicleta elétrica no local onde aconteceu o acidente
Polícia
Mulher morre em acidente entre bicicleta elétrica e carro em São Gabriel do Oeste
Associação de travestis repudia lei sobre banheiros em Campo Grande
Cidade
Associação de travestis repudia lei sobre banheiros em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/4/2026
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais