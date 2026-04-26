Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais

O homem de 41 anos que morreu na manhã deste domingo (26), após confrontar policiais militares durante uma ocorrência no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi identificado como Carlos Carneiro Pinto. Conforme apurado, ele já possuía diversas anotações policiais e histórico de violência.

Segundo dados preliminares da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o suspeito estava na casa da ex-namorada, armado com um facão e ameaçando moradores.

No local, o solicitante relatou que o ex-companheiro de sua mãe, supostamente após uso de drogas, tentou golpeá-lo com o facão. Ele conseguiu fugir para fora da residência, enquanto um amigo se escondeu dentro do banheiro, onde o autor tentava arrombar a porta.

Quando a equipe chegou ao endereço, que não possui muro, visualizou o suspeito com uma faca em mãos na entrada da casa. Os policiais deram ordem para que ele largasse a arma, porém, conforme o registro, Carlos investiu contra o comandante da guarnição.

Houve disparo de Taser, mas o suspeito não recuou e continuou avançando. Diante da ameaça, e com o agressor a cerca de três metros do policial, um soldado efetuou disparos com pistola 9 milímetros, atingindo o homem, que morreu no local.

Conforme as informações iniciais, Carlos tinha várias anotações policiais, incluindo registros por violência doméstica, desacato, violação de domicílio, ato obsceno e atendimentos ligados a emergência psiquiátrica.

A perícia esteve no local para os levantamentos investigativos, e o caso será apurado pela Polícia Militar por meio de procedimento de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP).

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