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Polícia desocupa área propriedade rural invadida por indígenas em Amambai

Suspeitos de liderar invasão foram encaminhados à delegacia

26 abril 2026 - 14h12Vinicius Costa
Polícia contou com grande aparato para açãoPolícia contou com grande aparato para ação   (Vinícius Miranda/Bravos da Fronetira)

A Polícia Militar retirou, na manhã deste domingo (26), um grupo que havia invadido uma propriedade rural em Amambai. A ocupação ocorreu na noite anterior, na região da Fazenda Limoeiro, e mobilizou equipes de diferentes unidades de segurança para a desocupação da área.

De acordo com a ocorrência, a ação envolveu policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, além de equipes especializadas e apoio de outras forças estaduais. Durante a operação, suspeitos de liderar a invasão foram detidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

A invasão teria sido registrada por volta das 23h de sábado (25), nas proximidades da Aldeia Limão Verde. A rápida mobilização das forças de segurança resultou na retirada dos ocupantes ainda nas primeiras horas da manhã seguinte.

O Corpo de Bombeiros também acompanhou a operação, que ocorreu sem registro de confronto grave. A Polícia Militar informou que deve divulgar mais detalhes sobre a ação em nota oficial.

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