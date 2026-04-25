MP intensifica fiscalização sobre atendimento a pessoas em situação de rua na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul está acompanhando o funcionamento do serviço “Consultório na Rua” em Campo Grande, com foco na qualidade do atendimento prestado à população em situação de rua. A iniciativa busca verificar a regularidade das ações e garantir o acesso dessa parcela da população aos serviços de saúde.

A fiscalização é conduzida pela 32ª Promotoria de Justiça, que realizou diligências para avaliar a estrutura, a oferta de serviços e a atuação das equipes responsáveis pelo programa. O objetivo é identificar eventuais falhas e promover melhorias no atendimento.

O “Consultório na Rua” é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao atendimento itinerante de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidados básicos, encaminhamentos e acompanhamento de saúde diretamente nos locais onde essa população se encontra.

Durante o monitoramento, o MPMS também busca informações sobre a composição das equipes, a frequência das abordagens e a integração com outros serviços da rede pública, como unidades de saúde e assistência social.

Segundo o órgão, o acompanhamento tem caráter preventivo e visa assegurar que o serviço funcione de forma contínua e eficaz, garantindo atendimento digno e adequado à população em situação de rua na Capital.

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