Homem morre quase um mês depois de acidente na BR-262, entre Miranda e Aquidauana

Morreu durante a semana Jorginho Silva, segunda vítima de um grave acidente registrado na BR-262, na região conhecida como Ribanceira, entre os municípios de Miranda e Aquidauana. Ele não resistiu aos ferimentos após ser socorrido e estava internado desde o dia 27 de março.

A morte foi confirmada após dias de internação, período em que a vítima permaneceu sob cuidados médicos em estado grave. O acidente já havia causado a morte de uma mulher no local da colisão, que envolveu uma motocicleta e uma caminhonete.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu no trecho entre as duas cidades, quando a motocicleta foi atingida por uma caminhonete. Com o impacto, uma das vítimas foi arremessada para uma ribanceira de cerca de cinco metros de altura.

A segunda vítima, identificada como Jorginho, foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento hospitalar, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração das autoridades.

O caso gerou comoção na região, especialmente em Miranda, onde a vítima era conhecida. A rodovia BR-262 é considerada uma das principais ligações do Estado e registra histórico de acidentes no trecho.

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