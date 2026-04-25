Trabalhador rural é encontrado morto em fazenda de Rio Verde

Luis Ferreira da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24) em uma fazenda na zona rural de Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi localizado por funcionários da propriedade, que acionaram a polícia após encontrarem a vítima caída em uma área de pasto. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia técnica foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Segundo informações do site Rio Verde News, o homem havia sido contratado dias antes para serviços na fazenda e trabalhava na manutenção de cercas junto a outros funcionários.

Na noite anterior, após retornar ao alojamento, ele teria ingerido bebida alcoólica e saiu sozinho com a intenção de caçar nas proximidades, não sendo mais visto até ser encontrado sem vida na manhã seguinte.

A hipótese inicial é de mal súbito, mas o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

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