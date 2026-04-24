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Foragido por roubo é descoberto ao usar identidade falsa em UPA de Campo Grande

Caso foi desvendado após funcionários desconfiarem de documento apresentado

24 abril 2026 - 15h55Vinicius Costa
CRS Aero Rancho, em Campo GrandeCRS Aero Rancho, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Luan dos Santos Ribeiro, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira, dia 24, após tentar se passar pelo próprio irmão durante atendimento em uma unidade de saúde em Campo Grande.

A abordagem ocorreu após funcionários do hospital suspeitarem da autenticidade do documento apresentado pelo paciente. Ele confessou ter utilizado a certidão de nascimento do irmão para ocultar a própria identidade, já que havia mandados de prisão em aberto contra ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais consultaram os sistemas oficiais que confirmaram que Luan era procurado pelos crimes de roubo e associação criminosa. Diante da situação, foi considerada a recaptura do autor, que passou a ficar sob custódia policial.

Por conta do estado de saúde - ele apresentava fraturas nos dois membros inferiores - o suspeito permaneceu internado na unidade de saúde, sob escolta da Polícia Militar, para continuidade do tratamento médico. O documento utilizado na falsa identidade foi apreendido.

O caso foi encaminhado à delegacia, e Luan também deve responder pelo crime de falsa identidade.

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