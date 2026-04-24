Adolescente morre após ser atropelada por carro em cruzamento de Angélica

A adolescente Fabiely Lira dois Santos, de 12 anos, morreu durante a noite desta quinta-feira, dia 23, após ser atropelada por um veículo de passeio no cruzamento das avenidas Francisco Marcolino da Costa e Salvador Conconi, em Angélica.

Ela estava em uma bicicleta quando foi atingida pelo carro que seguia no sentido bairro ao centro da cidade. Em decorrência do impacto, a garota bateu a cabeça no para-brisa do veículo.

Segundo informações do site Angivi, Fabiely foi socorrida e encaminhada ao Hospital ABA, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada para atuar no caso e registrou a ocorrência.

As causas que provocaram o acidente estarão sendo investigadas pela Polícia Civil de Angélica.

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