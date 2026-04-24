MP desmonta esquema após vítima de MS sofrer ameaças e extorsão online

Uma operação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul desarticulou um esquema de extorsão digital que usava a promessa de ligação com uma suposta organização internacional para enganar vítimas. A ação, batizada de “Illuminati”, teve desdobramentos fora do Estado e atingiu investigados em diferentes regiões do país.

O caso começou após denúncia de uma vítima sul-mato-grossense, que desde 2023 vinha sendo coagida a pagar taxas sob a promessa de ingressar em uma suposta 'fraternidade' internacional. Quando tentou sair, passou a sofrer ameaças de morte e de exposição de um vídeo, o que caracterizou extorsão mediante grave ameaça.

As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada e com aparência de atuação internacional, utilizando tecnologia e estratégias de manipulação psicológica para obter pagamentos. A ofensiva marca mais um avanço no combate a crimes cibernéticos com uso de criptomoedas, que têm dificultado o rastreamento de valores.

Deflagrada na quinta-feira (23), a operação cumpriu quatro mandados judiciais - dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão - nos estados de Rondônia e no Distrito Federal. Durante as diligências, foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos que passarão por perícia.

Segundo o MP, os valores eram inicialmente enviados para contas bancárias ligadas aos investigados e depois convertidos em criptoativos por meio de plataformas internacionais. A identificação do grupo ocorreu com base em cruzamento de dados bancários, chaves Pix, registros telefônicos e técnicas de inteligência digital.

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