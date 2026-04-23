Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é sequestrada por ex durante show, escapa se jogando da moto e pede ajuda em via pública

Vítima de 25 anos foi mantida sob ameaça pelo autor, de 24 anos, durante deslocamento pela cidade

23 abril 2026 - 16h10Taynara Menezes
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Uma jovem de 25 anos foi sequestrada pelo ex-companheiro, de 24 anos, durante um show sertanejo realizado em um posto de combustível nas proximidades do aeroporto, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (22). A vítima foi levada a força na própria motocicleta, sob ameaça e conseguiu se lançar do veículo e pedi ajuda.

Conforme boletim de ocorrência, o homem tomou a chave da motocicleta da vítima à força e a obrigou a subir no veículo contra a vontade. Em seguida, passou a conduzir a moto em alta velocidade por diferentes vias da cidade.

Durante o trajeto, a vítima tentou fugir em duas ocasiões, chegando a se lançar da motocicleta e pedir socorro em via pública, mas foi forçada a retornar pelo autor. Em um dos momentos, o homem parou em um ponto no bairro Cohab para tentar comprar drogas e, após não conseguir, danificou a motocicleta ao golpear o painel com um capacete.

Já nas proximidades do local da ocorrência, a vítima conseguiu novamente se lançar da motocicleta e correu pela via pública, pedindo ajuda. Populares e motociclistas que passavam pelo local intervieram e conseguiram conter o autor até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi encontrado ferido, com sangramento no rosto e queixas de dor na coluna. Em consulta ao sistema, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional. Também havia contra ele um pedido de medida protetiva feito pela vítima duas semanas antes, ainda não ativo no sistema.

Ele foi encaminhado para atendimento médico na UPA Universitário e posteriormente transferido para a Santa Casa, onde permanece sob escolta policial. A vítima também recebeu atendimento médico, com lesões no braço e na perna. Após os procedimentos, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso segue em investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Celulares apreendidos foram levados para a PF de Dourados
Polícia
PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão
Polícia
Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio
O autor foi preso em flagrante
Polícia
Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande
Reprodução / Nova Lima News
Polícia
Vídeo: Ladrão furta isqueiro em distribuidora a poucos metros de posto policial no Nova Lima
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Polícia
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Bombeiros realizaram a retirada do corpo da água
Polícia
Pescadores encontram corpo de homem boiando no rio Aquidauana, em Anastácio
Carro capotou e parou nas margens da rodovia
Polícia
VÍDEO: Idosa morre em capotamento na MS-164, em Ponta Porã
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Polícia
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Casal foi morto de forma brutal
Justiça
Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça
Operação acontece em Três Lagoas
Polícia
Grupo atuante no tráfico é alvo de operação da PF em Três Lagoas

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC