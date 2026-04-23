Jovem é sequestrada por ex durante show, escapa se jogando da moto e pede ajuda em via pública

Uma jovem de 25 anos foi sequestrada pelo ex-companheiro, de 24 anos, durante um show sertanejo realizado em um posto de combustível nas proximidades do aeroporto, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (22). A vítima foi levada a força na própria motocicleta, sob ameaça e conseguiu se lançar do veículo e pedi ajuda.

Conforme boletim de ocorrência, o homem tomou a chave da motocicleta da vítima à força e a obrigou a subir no veículo contra a vontade. Em seguida, passou a conduzir a moto em alta velocidade por diferentes vias da cidade.

Durante o trajeto, a vítima tentou fugir em duas ocasiões, chegando a se lançar da motocicleta e pedir socorro em via pública, mas foi forçada a retornar pelo autor. Em um dos momentos, o homem parou em um ponto no bairro Cohab para tentar comprar drogas e, após não conseguir, danificou a motocicleta ao golpear o painel com um capacete.

Já nas proximidades do local da ocorrência, a vítima conseguiu novamente se lançar da motocicleta e correu pela via pública, pedindo ajuda. Populares e motociclistas que passavam pelo local intervieram e conseguiram conter o autor até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi encontrado ferido, com sangramento no rosto e queixas de dor na coluna. Em consulta ao sistema, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional. Também havia contra ele um pedido de medida protetiva feito pela vítima duas semanas antes, ainda não ativo no sistema.

Ele foi encaminhado para atendimento médico na UPA Universitário e posteriormente transferido para a Santa Casa, onde permanece sob escolta policial. A vítima também recebeu atendimento médico, com lesões no braço e na perna. Após os procedimentos, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso segue em investigação.

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