Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Consumo em supermercados cresce 1,92% no primeiro trimestre

Páscoa e entrada de recursos na economia estimularam compras em março

23 abril 2026 - 16h23Vinicius Costa
Carrinho de cliente com compras em supermercadoCarrinho de cliente com compras em supermercado   (Valter Campanato/Agência Brasil)

O consumo dos brasileiros em supermercados registrou alta de 1,92% no primeiro trimestre de 2026, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

No mês de março, o consumo foi 6,21% maior que em fevereiro. Já em relação a março do ano passado, o avanço foi de 3,20%.

Todos os dados foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) e abrangem todos os formatos de supermercados.

“O salto de março evidencia tanto a antecipação de compras para a Páscoa, celebrada no início de abril, quanto o efeito-calendário de fevereiro, mês com menor número de dias", avalia a Abras.

A associação descreve que o desempenho também ocorreu devido à entrada de recursos na economia. "Em março, o Bolsa Família contemplou 18,73 milhões de lares, com transferência de R$ 12,77 bilhões. Os recursos do PIS/PASEP injetaram cerca de R$ 2,5 bilhões no segundo lote de pagamento”, diz a entidade.

Cesta de compras mais cara - O Abrasmercado, indicador que mede a variação de preços de 35 produtos de largo consumo, registrou alta de 2,20% em março.

Nos meses anteriores, as variações haviam sido de +0,47%, em fevereiro, e de -0,16%, em janeiro. Com o resultado, o valor médio da cesta passou de R$ 802,88 para R$ 820,54 no mês.

Entre os produtos básicos, a principal elevação foi do feijão (+15,40%), seguido pelo leite longa vida (+11,74%). No acumulado do trimestre, o feijão subiu 28,11%, enquanto o leite longa vida avançou 6,80%.

Também subiram a massa sêmola de espaguete (+0,91%), a margarina cremosa (+0,84%) e a farinha de mandioca (+0,69%).

Em sentido oposto, as principais quedas entre os básicos foram observadas em açúcar refinado (-2,98%), café torrado e moído (-1,28%), óleo de soja (-0,70%), arroz (-0,30%) e farinha de trigo (-0,24%).

No grupo das proteínas, houve elevação nos ovos (+6,65%) e na carne bovina, tanto no corte do traseiro (+3,01%) quanto no corte do dianteiro (+1,12%). Já frango congelado (-1,33%) e pernil (-0,85%) registraram queda no mês. No acumulado do trimestre, o corte do traseiro de carne bovina subiu 6,29%.

Entre os alimentos in natura, as maiores altas foram do tomate (+20,31%), cebola (+17,25%) e batata (+12,17%). No acumulado do trimestre, as altas chegam a 45,43%, 14,06% e 14,04%, respectivamente, evidenciando o impacto relevante da sazonalidade e da dinâmica de oferta.

Limpeza e higiene - Nos itens de higiene pessoal, os preços avançaram para o sabonete (+0,43%), xampu (+0,34%), papel higiênico (+0,30%) e creme dental (+0,13%).

Já na limpeza doméstica, houve elevação no detergente líquido para louças (+0,90%), desinfetante (+0,74%) e água sanitária (+0,38%). A única queda do grupo foi registrada no sabão em pó (-0,29%).

Preços por região - Quando analisadas as regiões, a maior alta em março foi registrada no Nordeste (2,49%), com a cesta passando de R$ 720,53 para R$ 738,47.

Veja a variação da cesta de compras por região:

  • Nordeste (+2,49%), de R$ 720,53 para R$ 738,47;
  • Sudeste (+2,20%), de R$ 822,76 para R$ 840,86;
  • Sul (+1,92%), de R$ 871,83 para R$ 888,57;
  • Centro-Oeste (+1,83%), de R$ 753,20 para R$ 766,96;
  • Norte (+1,82%), de R$ 875,01 para R$ 890,93

Expectativa para o segundo trimestre - Segundo a Abras, o segundo trimestre também pode registrar alta no consumo, devido à antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A expectativa é que sejam pagos R$ 78,2 bilhões, com depósitos a partir de 24 de abril para cerca de 35,2 milhões de segurados.

Além desse recurso, também haverá o pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2026, que pode somar cerca de R$ 16 bilhões para 9 milhões de contribuintes ao final de maio.

“Mesmo em um cenário favorável para a renda das famílias, o setor mantém foco em competitividade de preços, eficiência operacional e planejamento, diante de eventuais pressões logísticas e de custos no ambiente internacional”, analisou o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

Para os próximos meses, a Abras ainda enxerga risco de alta em parte dos alimentos, especialmente nos itens mais sensíveis a frete, clima e oferta.

“A alta do petróleo e o encarecimento do transporte elevam o custo de reposição em cadeias mais longas e intensivas em logística, com potencial de repasse para os alimentos”, disse Milan.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Receita Federal
Economia
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 5 recebem parcela do Bolsa Família nesta quinta
O varejo foi o principal motor do crescimento econômico
Economia
Varejo avança 6,2% e puxa crescimento da economia de MS no início de 2026
Contas de energia em atraso podem ser negociadas
Economia
Governo Federal autoriza reajuste tarifário e energia sobe 12,11% em Mato Grosso do Sul
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 4 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
A maior variação aplica-se ao Diesel S10 nos pagamentos em dinheiro, débito e crédito.
Economia
Após subsídio, Procon monitora preço do diesel em seis postos das principais saídas da cidade
Clientes andando no centro da Cidade.
Economia
Impulsionado por saúde e estética, Dia das Mães deve movimentar R$ 150 milhões na Capital
Novo Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta segunda
Os dados foram coletados entre os dias 8 e 10 de abril
Economia
Procon aponta variação de até 11,83% nos preços dos combustíveis em Campo Grande
Comissão irá analisar projeto que amplia limite de faturamento do MEI
Economia
Comissão irá analisar projeto que amplia limite de faturamento do MEI

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC