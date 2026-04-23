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Justiça

TRF1 empossa nova diretoria para o biênio 2026-2028

Desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assume a Presidência do tribunal em solenidade em Brasília

23 abril 2026 - 16h38Taynara Menezes

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) realizou nesta quinta-feira (23), a posse dos novos dirigentes para o biênio 2026-2028, em cerimônia no Plenário da Corte, em Brasília.

A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assumiu a Presidência do tribunal. Também tomaram posse o desembargador federal César Jatahy, como vice-presidente, e o desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, na Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.

A solenidade foi conduzida pelo então presidente do TRF1, desembargador federal João Batista Moreira, que fez a entrega do Grande-Colar do Mérito Judiciário “Ministro Nelson Hungria” à nova presidente.

O evento contou com a presença de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes da advocacia, do Ministério Público, entidades de classe e familiares dos empossados.

Durante a cerimônia, a nova presidente destacou que a gestão será baseada no equilíbrio entre tradição e modernização, com foco no uso da tecnologia a serviço da atividade jurisdicional e na ampliação da eficiência da Justiça Federal em toda a 1ª Região.

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