Motoristas de app terão pontos de apoio com estrutura e segurança em Campo Grande

Motoristas de aplicativo em Campo Grande terão pontos de apoio em diferentes regiões da cidade após a Prefeitura sancionar a Lei nº 7.617. A medida já está em vigor e busca melhorar as condições de trabalho e ampliar a segurança dos profissionais.

Os espaços serão instalados em locais estratégicos, como áreas centrais e comerciais, rodoviária, aeroporto, hospitais, universidades e pontos de grande circulação, conforme estudos técnicos do município.

A estrutura mínima deverá incluir banheiros gratuitos, áreas de descanso e alimentação, estacionamento para motoristas cadastrados, Wi-Fi, tomadas para recarga de celulares, além de iluminação adequada e reforço na segurança.

A implantação poderá ocorrer por meio de parcerias público-privadas, convênios ou uso de espaços públicos já existentes. A regulamentação e fiscalização ficarão sob responsabilidade do Executivo Municipal. As despesas serão custeadas com recursos do orçamento próprio da Prefeitura, podendo haver suplementação, se necessário.

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