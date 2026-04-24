Últimos dias: mudanças no trânsito da Afonso Pena passam a ser fiscalizadas na segunda

Campo Grande entra na reta final do período educativo para as mudanças no trânsito nos cruzamentos da Avenida Afonso Pena com as ruas Treze de Maio, 25 de Dezembro, Pedro Celestino e Padre João Crippa. A fase de orientação termina na próxima segunda-feira (27), quando as novas regras passam a ser efetivamente fiscalizadas.

A reordenação viária já está em vigor nesses pontos e segue o modelo implantado anteriormente na Rua Bahia, com a proibição de conversões à esquerda. A partir da próxima semana, motoristas que descumprirem a norma estarão sujeitos à autuação.

Para acessar as vias, os condutores devem adotar o chamado “laço de quadra”, manobra que consiste em contornar o quarteirão de forma organizada. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego e reduzir pontos de conflito em uma das regiões mais movimentadas da Capital.

Durante o período educativo, equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) seguem nos cruzamentos orientando os motoristas e reforçando as mudanças. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, com foco na organização do fluxo e no aumento da segurança viária ao longo da Avenida Afonso Pena.

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