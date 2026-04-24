Neto esfaqueia avô de 70 anos e é preso em flagrante em Campo Grande

Um idoso de 70 anos foi esfaqueado pelo próprio neto na noite de quinta-feira (23), em Campo Grande. O caso foi atendido pela Polícia Militar responsável pela região do Imbirussu.

Conforme dados da ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para ocorrência de lesão corporal por arma branca, tendo como vítima um idoso de 71 anos, que teria sido atacado pelo neto, um jovem de 20 anos, possivelmente sob efeito de substância psicoativa.

A vítima sofreu ferimentos no abdômen e no braço esquerdo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, onde teria passado por procedimento cirúrgico. Também foi informado que o idoso é diabético.

No interior da residência, os policiais encontraram vestígios de sangue e localizaram o autor em estado alterado. O suspeito foi detido no local. Durante a ação, foi apreendida uma faca de cabo verde, sem marca aparente, com cerca de 20 cm de lâmina, que teria sido utilizada no crime.

O imóvel foi preservado para realização de perícia e demais levantamentos técnicos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações. A ocorrência é tratada, inicialmente, como homicídio doloso na forma tentada.

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