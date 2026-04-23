Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande

Idoso, de 71 anos, foi esfaqueado várias vezes pelo próprio neto, de 20 anos, no começo da tarde desta quinta-feira, dia 23, na região da Vila Manoel Taveira, em Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante.

A vítima foi atingida no abdômen e no braço esquerdo, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa em razão da gravidade dos ferimentos.

Segundo consta no boletim, um vizinho foi responsável por acionar as autoridades e o socorro. O suspeito foi localizado no interior de um dos cômodos da casa, estando agitado e proferindo falas desconexas.

Ainda conforme o registro policial, o jovem foi questionado sobre o esfaqueamento, mas permaneceu em silêncio. A faca utilizada no crime também foi apreendida pela Polícia Militar. A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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