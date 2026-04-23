Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio

Ação da Polícia Federal, denominada 'Operação Aeges 2', na manhã desta quinta-feira, dia 23, apreendeu equipamentos que continha materiais pornográficos infantojuvenil em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

Durante a ofensiva contra abuso sexual infantojuvenil na internet, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade sul-mato-grossense.

Durante a ação foram apreendidos equipamentos relevantes para a investigação em curso, que serão encaminhados à perícia para a análise para apurar eventual participação de outros envolvidos.

"A Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais", disse em nota.

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