Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pescadores encontram corpo de homem boiando no rio Aquidauana, em Anastácio

A vítima, que vestia uma bermuda jeans e uma camisa azul, estava enroscada em uma galhada

23 abril 2026 - 14h55Vinicius Costa
Bombeiros realizaram a retirada do corpo da águaBombeiros realizaram a retirada do corpo da água   (A Princesinha News)

O corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, mas que ainda não foi identificado, foi encontrado boiando no rio Aquidauana, em Anastácio, na manhã desta quinta-feira, dia 23.

Pescadores é quem visualizaram o corpo cerca de 500 metros abaixo de um frigorífico da região. A vítima, que vestia uma bermuda jeans e uma camisa azul, estava enroscada em uma galhada.

Segundo o site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, realizaram o resgate e trouxeram para a base da corporação para a realização dos trabalhos de praxe da Polícia Civil e a Polícia Científica.

A cidade, no entanto, não registrou nenhum desaparecimento nas últimas horas.

A Polícia Civil deve investigado o caso para identificar a vítima e esclarecer as causas do óbito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Celulares apreendidos foram levados para a PF de Dourados
Polícia
PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão
Polícia
Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio
O autor foi preso em flagrante
Polícia
Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Jovem é sequestrada por ex durante show, escapa se jogando da moto e pede ajuda em via pública
Reprodução / Nova Lima News
Polícia
Vídeo: Ladrão furta isqueiro em distribuidora a poucos metros de posto policial no Nova Lima
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Polícia
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Carro capotou e parou nas margens da rodovia
Polícia
VÍDEO: Idosa morre em capotamento na MS-164, em Ponta Porã
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Polícia
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Casal foi morto de forma brutal
Justiça
Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça
Operação acontece em Três Lagoas
Polícia
Grupo atuante no tráfico é alvo de operação da PF em Três Lagoas

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC