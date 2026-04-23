Pescadores encontram corpo de homem boiando no rio Aquidauana, em Anastácio

O corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, mas que ainda não foi identificado, foi encontrado boiando no rio Aquidauana, em Anastácio, na manhã desta quinta-feira, dia 23.

Pescadores é quem visualizaram o corpo cerca de 500 metros abaixo de um frigorífico da região. A vítima, que vestia uma bermuda jeans e uma camisa azul, estava enroscada em uma galhada.

Segundo o site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, realizaram o resgate e trouxeram para a base da corporação para a realização dos trabalhos de praxe da Polícia Civil e a Polícia Científica.

A cidade, no entanto, não registrou nenhum desaparecimento nas últimas horas.

A Polícia Civil deve investigado o caso para identificar a vítima e esclarecer as causas do óbito.

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