Vídeo: Ladrão furta isqueiro em distribuidora a poucos metros de posto policial no Nova Lima

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança ao furtar um isqueiro de uso coletivo em uma distribuidora de bebidas no bairro Nova Lima, em Campo Grande, a cerca de 200 metros de um posto da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23).

De acordo com imagens divulgadas pelo Nova Lima News, o suspeito chega ao local, observa a rua para verificar se havia movimentação de pessoas e, em seguida, retira uma faca da cintura. Com o objeto, ele arranca o isqueiro, que estava preso por uma corrente e era disponibilizado aos clientes do estabelecimento.

Após consumar o furto, o homem guarda a faca e deixa o local a pé, seguindo pela rua Jerônimo de Albuquerque, saindo do campo de gravação das câmeras da distribuidora, tomando rumo ignorado.

A situação chama atenção por dois pontos, o suspeito estava armado com faca, o que já representa risco para quem passa pela região e poderia ser usado em outros crimes, e, principalmente, pela audácia — ele agiu com tranquilidade, analisou a movimentação e cometeu o furto a cerca de 200 metros de uma base da Polícia Militar, o "Pelotão Nova Lima".

Veja o vídeo:

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