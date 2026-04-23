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Motociclista é socorrido em estado grave ao atingir carro no Aero Rancho

O idoso não tinha carteira de motorista

23 abril 2026 - 10h38Vinicius Costa
Destroços do acidente | Imagem ilustrativaDestroços do acidente | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1)

Motociclista, de 76 anos, foi socorrido em estado grave no final da tarde desta quarta-feira, dia 22, após atingir um veículo depois de ter furado a sinalização de 'Pare', em Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Graciliano Ramos com Globo de Ouro, no bairro Aero Rancho. A vítima chegou a ser entubada na viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso não tinha carteira de motorista e testemunhas relataram para a Polícia Militar que a vítima estaria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhox de praxe em razão da gravidade do caso.

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