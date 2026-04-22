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Criança chega desacordada à base da GCM após afogamento e é salva por agentes na Capital

Atuação rápida do GEMOP foi decisiva para reverter quadro da vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros

22 abril 2026 - 18h22Taynara Menezes    atualizado em 22/04/2026 às 18h22
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Freepik)

Uma criança foi salva após se afogar em uma piscina na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h10, em Campo Grande.

O caso ocorreu quando a vítima chegou desacordada à base do Grupo Especializado em Motopatrulhamento (GEMOP), da Guarda Civil Metropolitana, levada por um homem logo após o afogamento.

Diante da situação, os agentes iniciaram imediatamente manobras de desobstrução das vias aéreas. Após alguns instantes, a criança expeliu secreções e voltou a respirar.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento pré-hospitalar no local. Em seguida, a criança foi para avaliação médica e encaminhada à Santa Casa, acompanhada de um responsável.

A ação rápida dos agentes foi fundamental para estabilizar a criança até a chegada do socorro especializado.

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