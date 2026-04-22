Jovem procura a polícia e pode ser pai de bebê encontrado em lixeira em MS

Jovem procurou a delegacia de Ponta Porã, na manhã desta quarta-feira, dia 22, para dizer que pode ser o pai do bebê encontrado morto em uma lixeira, na rua Vasco da Gama, na madrugada de terça-feira, dia 21.

Ele alegou para a polícia tomou conhecimento dos fatos e como não conseguiu mais contatos com a ex-namorada, que estaria grávida e que desapareceu nas últimas horas, entendeu que poderia ser o seu filho.

Segundo o site Ponta Porã News, o jovem prestou depoimento e foi liberado e agora, a Polícia Civil ganha um componente extra nas investigações.

O corpo do bebê foi encontrado por trabalhadores da coleta de lixo na manhã de terça-feira (21), dentro de uma lixeira no bairro Jardim Primavera. A criança, um menino, estava enrolada em roupas e já sem vida.

A Polícia Civil busca localizar a mãe para esclarecer o abandono e aguarda laudos para saber a causa da morte.

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