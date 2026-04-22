Polícia investiga manobra de avião sob ponte da Rota Bioceânica

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) está investigando o caso da aeronave que passou por baixo da ponte da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho - a 438 quilômetros de Campo Grande, nos últimos dias.

A especializada encaminhou uma nota explicando que está apurando a situação, já que tais condutas, se confirmadas, configuram atentado a segurança de voo, tipificando como crime qualquer ação que coloque em risco a segurança do transporte aéreo, de terceiros ou da coletividade.

"É importante destacar que voos em desacordo com as normas de segurança aeronáutica, especialmente em áreas urbanas ou próximas a estruturas como pontes, podem gerar risco concreto à vida, à integridade física de pessoas e ao patrimônio público e privado e demandam apuração técnica e especializada".

Segundo informações do site Porto Murtinho Notícias, a cena chamou atenção pela proximidade da aeronave com a estrutura, que ainda está em construção.

A aeronave envolvida pertence ao prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, e o caso ganhou repercussão após a divulgação das imagens, que mostram o voo em baixa altitude e a travessia por baixo da ponte.

A ponte integra o corredor da Rota Bioceânica, um dos principais projetos de infraestrutura da região, e ainda está em fase de construção, com presença constante de operários no local.

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