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Fiscalização apreende carros carregados com produtos ilegais em Ponta Porã

Mercadorias teriam origem estrangeira e seriam levadas para outras cidades

22 abril 2026 - 12h23Vinicius Costa
Carros e produtos foram apreendidosCarros e produtos foram apreendidos   (Divulgação/PM)

Veículos carregados com mercadorias irregulares foram apreendidos durante fiscalização em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. A ação faz parte de operações de combate ao contrabando e descaminho.

Segundo informações policiais, os automóveis foram abordados após suspeita de transporte ilegal de produtos estrangeiros sem documentação fiscal. Durante vistoria, foram encontrados diversos itens de origem irregular.

Entre as mercadorias apreendidas estão produtos típicos de descaminho, como cigarros e outros itens importados, que teriam sido adquiridos no país vizinho e seriam levados para outras regiões do Brasil.

Os veículos e a carga foram encaminhados às autoridades competentes, onde passarão pelos procedimentos legais. Em casos como esse, os materiais costumam ser destinados à Receita Federal para análise e medidas cabíveis.

A ocorrência foi registrada e segue sob investigação para identificar todos os envolvidos no esquema de transporte irregular na região de fronteira.

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