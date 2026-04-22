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Política

CCJ marca sabatina de Jorge Messias para o STF no dia 29

Reunião será às 9h após mudança de data por dificuldade de presença

22 abril 2026 - 13h13Sarah Chaves
Edilson Rodrigues/Agência Senado Edilson Rodrigues/Agência Senado   (Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para quarta-feira (29), às 9h (Brasília), a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A data foi confirmada nesta quarta-feira (22) pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Inicialmente, a análise estava prevista para o próprio dia 29, mas chegou a ser antecipada para terça-feira (28), a pedido do relator da indicação, senador Weverton (PDT-MA). A mudança, no entanto, foi revista após parlamentares apontarem dificuldade de presença devido à proximidade com o feriado do Dia do Trabalhador.

Com isso, a CCJ decidiu manter a data original para a sabatina. A reunião será decisiva para avaliar o nome indicado antes da votação no plenário do Senado.

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