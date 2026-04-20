Vereador anuncia pré-candidatura e Ponta Porã tem cinco nomes disputando vaga na Assembleia

O vereador Daniel Valdez, popularmente conhecido como Puka Valdez, agora soma o quadro de cinco pré-candidatos de Ponta Porã na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa

Ele anunciou oficialmente sua pré-candidatura após conversar com a família. Puka Valdez diz que agora é momento de dialogar com o PSDB, com o prefeito Eduardo Campos, com a bancada de vereadores e demais lideranças do Estado e regional, propondo a união de esforços para consolidar trabalho em favor de Ponta Porã em nível estadual, via Assembleia Legislativa.

Atualmente exercendo seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Ponta Porã, o parlamentar afirmou que decisão de buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) é o amadurecimento natural de sua trajetória política.

"Chegou a hora de encarar um novo desafio e buscar uma representatividade maior para a nossa região. Entendo que minha experiência no parlamento municipal me preparou para defender os interesses de Ponta Porã e de todo o Estado em Campo Grande", afirmou o vereador.

Além de Puka, outros pré-candidatos de Ponta Porã são: vereadora Lourdes Monteiro (PL); ex-secretária de Governo, Paula Campos, ex-prefeito Hélio Peluffo Filho e Abel Gonzalez Filho (Republicanos), filho do ex-senador da República do Paraguai pelo Departamento de Amambay, Abel Gonzalez.

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