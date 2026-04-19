Juliana Catan toma posse no Mulheres pelo Novo em MS

A servidora pública Juliana Domingos Moleiro Catan tomou posse nesta quinta-feira (17) como presidente estadual do núcleo Mulheres pelo Novo em Mato Grosso do Sul. A cerimônia foi realizada na sede do partido, em Campo Grande, com presença de filiados e apoiadores.

Em discurso, Juliana destacou a participação feminina no Estado e cobrou maior presença nas decisões políticas. “Nós somos a maioria. Representamos cerca de 50,8% da população de Mato Grosso do Sul, mas ainda não estamos no centro das decisões. Isso precisa mudar”, afirmou.

Ela também abordou a presença das mulheres na economia e criticou a falta de políticas públicas. “Não dá mais para aceitar políticas públicas que não saem do papel. Faltam creches em tempo integral, faltam opções noturnas, faltam serviços de saúde acessíveis fora do horário comercial”, disse.

Juliana citou ainda a situação de mães que cuidam de filhos com deficiência e a necessidade de ampliar o acesso a serviços públicos. Também mencionou dados sobre violência contra a mulher e defendeu ações mais efetivas.

A nova presidente afirmou que o grupo pretende ampliar a participação feminina na política e contribuir com propostas, incluindo a construção do plano de governo do pré-candidato ao governo do Estado pelo partido.

Durante o evento, também tomou posse a engenheira civil Tânia Varela como presidente municipal do Mulheres pelo Novo.



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