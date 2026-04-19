Menu
Menu Busca domingo, 19 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Política

Juliana Catan toma posse no Mulheres pelo Novo em MS

O discurso inclui críticas a políticas públicas e defesa de mais participação

19 abril 2026 - 17h44Sarah Chaves
Juliana Domingos e o marido e pré-candidato pelo Novo, João Henrique Catan e Tânia VarelaJuliana Domingos e o marido e pré-candidato pelo Novo, João Henrique Catan e Tânia Varela   (Divulgação)

A servidora pública Juliana Domingos Moleiro Catan tomou posse nesta quinta-feira (17) como presidente estadual do núcleo Mulheres pelo Novo em Mato Grosso do Sul. A cerimônia foi realizada na sede do partido, em Campo Grande, com presença de filiados e apoiadores.

Em discurso, Juliana destacou a participação feminina no Estado e cobrou maior presença nas decisões políticas. “Nós somos a maioria. Representamos cerca de 50,8% da população de Mato Grosso do Sul, mas ainda não estamos no centro das decisões. Isso precisa mudar”, afirmou.

Ela também abordou a presença das mulheres na economia e criticou a falta de políticas públicas. “Não dá mais para aceitar políticas públicas que não saem do papel. Faltam creches em tempo integral, faltam opções noturnas, faltam serviços de saúde acessíveis fora do horário comercial”, disse.

Juliana citou ainda a situação de mães que cuidam de filhos com deficiência e a necessidade de ampliar o acesso a serviços públicos. Também mencionou dados sobre violência contra a mulher e defendeu ações mais efetivas.

A nova presidente afirmou que o grupo pretende ampliar a participação feminina na política e contribuir com propostas, incluindo a construção do plano de governo do pré-candidato ao governo do Estado pelo partido.

Durante o evento, também tomou posse a engenheira civil Tânia Varela como presidente municipal do Mulheres pelo Novo.
 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carla Bernal, advogada e presidente do núcleo municipal do MDB Mulher
Política
Nova diretoria do MDB Mulher assume em Campo Grande
Segundo o presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, os novos equipamentos devem elevar o nível das disputas
Política
Beto Pereira garante R$ 550 mil para projetos de futsal e taekwondo
Senador Nelsinho Trad, ao lado dos anfitriões, Almir Cantero e Jonas de Paula
Política
Vídeo: Nelsinho Trad critica polarização e pede mais "entregas"
Ex-jogador anuncia volta ao Senado após 4 meses de afastamento.
Política
Romário retoma mandato no Senado após quatro meses de licença
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal de Campo Grande vota três projetos e dois vetos em sessão desta quinta
alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS analisa projeto que cria campanha contra adultização infantil nas redes sociais
Projeto aposta em prevenção com ensino de primeiros socorros
Política
Projeto aposta em prevenção com ensino de primeiros socorros
Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos
Política
Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos
Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Política
Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) durante a leitura do relatório final
Política
CPI troca membros, derruba relatório e acirra crise com STF

Mais Lidas

Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC