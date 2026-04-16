Romário retoma mandato no Senado após quatro meses de licença

O senador Romário (PL-RJ) anunciou o retorno às atividades no Senado após quatro meses de licença do mandato. A manifestação foi feita na quarta-feira (15), por meio de publicação nas redes sociais.

Em postagem no Instagram, o parlamentar afirmou: “Voltei, galera! E vou continuar fazendo o que sempre fiz: trabalhar. Pelo Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro e por quem precisa”.

Durante o período de afastamento, o suplente Bruno Bonetti ocupou a vaga. A licença havia sido anunciada anteriormente pelo próprio senador, que manteve compromissos no Rio de Janeiro ao longo dos últimos meses.

Ex-jogador de futebol e campeão mundial em 1994, Romário está em seu segundo mandato como senador e já exerceu o cargo de deputado federal. O retorno marca a retomada de sua atuação política em Brasília, com foco na comunicação direta com sua base.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o suplente agradeceu a oportunidade de assumir o mandato temporariamente e destacou a relação de confiança entre ambos durante o período.

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