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Três são presos por violação de túmulo e necrofilia contra vítima de feminicídio em Eldorado

A vítima havia sido assassinada no domingo (12) e sepultada no mesmo dia

16 abril 2026 - 18h49Sarah Chaves    atualizado em 16/04/2026 às 19h00

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16), três homens suspeitos de violar o túmulo de uma mulher vítima de feminicídio, crime ocorrido no domingo (12), em Eldorado. O caso, que causou revolta na cidade, envolve ainda a suspeita de prática de necrofilia, considerada de extrema gravidade pelos investigadores.

A vítima, Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Valdeci Caetano dos Santos, de 56 anos, que em seguida tirou a própria vida. O crime aconteceu em frente à casa da mulher, no bairro Jardim Novo Eldorado, e foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

Vera foi enterrada no mesmo dia. No entanto, pouco depois do sepultamento, familiares perceberam que o túmulo havia sido violado. Indícios apontaram que o corpo teria sido alvo de abuso,.

Assim que tomou conhecimento da situação, a Delegacia de Eldorado iniciou investigação para identificar os responsáveis. Em pouco tempo, os policiais chegaram a um dos suspeitos, que fugiu para uma área de mata ao perceber a aproximação da equipe.

As buscas seguiram durante toda a noite, com apoio de drone, até que o homem foi localizado nesta quinta-feira (16). Ao ser levado para a delegacia, ele confessou o crime e indicou a participação de outros dois envolvidos.

Com as informações, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender os outros suspeitos. Os três foram autuados em flagrante.

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