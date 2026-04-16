Motorista foge da PRF, bate em muro e é preso com carga de eletrônicos e cigarros em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de eletrônicos e cigarros durante uma ação de fiscalização realizada na quarta-feira (15), em Sidrolândia. O motorista responsável pelo transporte foi preso.

Segundo a PRF, durante abordagens na BR-060, os policiais deram ordem de parada a um veículo Renault/Logan, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi então realizado acompanhamento tático, que seguiu até o perímetro urbano do município.

Durante a tentativa de escapar, o motorista acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 110 celulares, 24 notebooks, 10 tablets e cerca de 3 mil maços de cigarros. O suspeito foi detido e encaminhado para a Polícia Federal em Campo Grande, onde o caso foi apresentado para as providências legais.

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