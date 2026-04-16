Família pede ajuda da população para localizar idosa desaparecida em Campo Grande

Idosa de 73 anos, diagnosticada com demência, está desaparecida desde a tarde de quarta-feira (15), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso foi registrado na Polícia Civil pela própria filha.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a mulher estava sob cuidados da filha e passou a residir com ela desde 28 de dezembro de 2025, após mudança da cidade de Suzano (SP), em razão da condição de saúde mental e dificuldades financeiras.

A filha relatou que, por volta das 13h, saiu de casa para levar o filho à escola e deixou a mãe sentada em frente ao imóvel, como de costume. No entanto, ao retornar por volta das 14h, percebeu que a idosa não estava mais no local.

A partir disso, a filha iniciou buscas pela região, conversou com vizinhos e divulgou a imagem da mãe em grupos de redes sociais do bairro Noroeste, na tentativa de localizar seu paradeiro.

Ainda segundo o registro policial, a mulher recebeu uma mensagem informando que a idosa teria sido vista nas proximidades do mercado Mister Junior, no mesmo bairro, onde estaria pedindo ajuda a populares para retornar para casa. A informação também cita que um homem teria tentado solicitar um transporte por aplicativo para auxiliá-la.

Até o momento, não há novas informações sobre o paradeiro da idosa. O boletim também aponta que a mulher não possui outros familiares ou conhecidos na região para onde pudesse ter ido.

A filha informou ainda que a mãe já havia ficado desaparecida anteriormente por cerca de 20 dias, quando ainda residia na cidade de Barra Funda (SP), também em razão do quadro de saúde mental.

Por fim, a comunicante autorizou a divulgação da fotografia da idosa em mídias e veículos de imprensa para auxiliar nas buscas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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