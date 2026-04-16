Sol aparece, mas quinta será de tempo instável na Capital

Campo Grande terá quinta-feira (16) com sol entre nuvens e chance de chuva ao longo do dia, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS). A previsão indica períodos de abertura de sol, mas com aumento de nebulosidade, o que pode provocar pancadas isoladas e até temporais, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Essa instabilidade ocorre por conta de um sistema de baixa pressão que se forma no nordeste da Argentina, aliado ao transporte de calor e umidade para o Estado. Esse cenário favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente no período da tarde e noite.

Na Capital, as temperaturas ficam mais amenas em comparação a outras regiões, com mínimas entre 20°C e 22°C e máximas que não devem passar dos 30°C. Mesmo assim, o tempo segue abafado.

Os ventos sopram do norte, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo ter rajadas pontuais acima disso, especialmente durante as áreas de instabilidade.

Para quem vai sair de casa, a orientação é ficar atento às mudanças rápidas no tempo e não descartar a possibilidade de chuva, mesmo com momentos de sol ao longo do dia.

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