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Clima

MS tem previsão de tempestades e ventos intensos nesta segunda

Cemtec alerta para chuva com raios e rajadas que podem passar de 60 km/h

13 abril 2026 - 08h22Sarah Chaves

A previsão do tempo para esta segunda-feira (13) em Mato Grosso do Sul indica sol com variação de nebulosidade ao longo do dia, mas com possibilidade de chuva em várias regiões do Estado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há risco de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao transporte de calor e umidade aliado à atuação de áreas de baixa pressão.

Podem ocorrer acumulados significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões sudeste e leste. A instabilidade também é reforçada pelo deslocamento de cavados na atmosfera, o que favorece a formação de tempestades.

Em relação às temperaturas, nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, com máximas de até 30°C. No Pantanal e sudoeste, os termômetros variam entre 22°C e 34°C.

Já nas regiões do bolsão, norte e leste, as mínimas vão de 21°C a 23°C, com máximas entre 31°C e 34°C. Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 20°C e 22°C e máxima de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante leste, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas mais fortes.

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