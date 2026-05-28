Quinta-feira será de tempo estável e calor de até 33°C em MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica quinta-feira (28) de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e aumento gradual das temperaturas em todas as regiões do Estado.

As máximas devem alcançar entre 28°C e 33°C nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste. No sul do Estado, o avanço de uma frente fria mantém o clima mais ameno, com mínimas previstas entre 15°C e 18°C.

O órgão também alerta para baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente no período da tarde, quando os valores podem variar entre 30% e 45%. Entre quarta-feira (27) e quinta, a tendência é de maior abertura de sol.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no extremo sul de Mato Grosso do Sul por causa do avanço de uma frente fria combinado à passagem de cavados atmosféricos.

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 18°C e 20°C nas mínimas e entre 27°C e 29°C nas máximas. Os ventos sopram entre os quadrantes leste e sul, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h e chance de rajadas mais fortes.

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