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Beneficiários do NIS final 9 recebem parcela do Bolsa Família nesta quinta

Adicionais podem fazer que valor seja de R$ 850

28 maio 2026 - 06h30Vinicius Costa
Novo Bolsa Família do Governo FederalNovo Bolsa Família do Governo Federal   (Divulgação)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 28, a parcela de maio do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. Ao todo, cerca de 19,1 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

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