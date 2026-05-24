Juliano Wertheimer assume Fecomércio MS com foco no protagonismo econômico de MS

Eleito presidente da Fecomércio MS após disputa acirrada, Juliano Battistel Kamm Wertheimer afirmou que a nova gestão será voltada ao fortalecimento do comércio, serviços e turismo em Mato Grosso do Sul. A posse oficial está prevista para o dia 16 de junho.

Segundo o dirigente, a prioridade será ampliar o protagonismo econômico do Estado, incentivar novos negócios e atrair investimentos nacionais e internacionais. “A marca da nossa gestão será o trabalho pelo desenvolvimento do comércio, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul, gerando novas oportunidades de negócios para os empresários”, afirmou.

Juliano destacou ainda que pretende fortalecer o turismo de negócios, com foco em eventos corporativos, feiras e congressos. “Teremos um olhar muito aguçado para o desenvolvimento do turismo, especialmente o de negócios, que pode atrair um grande número de pessoas para a Capital”, disse.

O presidente eleito também afirmou que pretende manter diálogo com os governos federal, estadual e municipais, além de ampliar o fortalecimento sindical dentro da federação. “Vamos trabalhar pelo empoderamento dos sindicatos da base, dando protagonismo às entidades”, declarou.

Ao avaliar o cenário econômico de Mato Grosso do Sul, Juliano afirmou que o Estado vive um momento de crescimento, mas apontou desafios enfrentados pelos empresários, como dificuldade na contratação de mão de obra qualificada, endividamento e altos custos para linhas de financiamento.

Ele garantiu que o Sistema Comércio será levado aos 79 municípios sul-mato-grossenses. “Por meio do Sesc vamos promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores. Já o Senac irá aproximar a qualificação profissional das necessidades do mercado”, explicou.

Sobre as discussões envolvendo o possível fim da escala 6x1, Juliano criticou a proposta e afirmou que a Fecomércio MS atuará junto à bancada federal. “O fim da escala 6x1 trará grandes prejuízos tanto para os empresários quanto para os trabalhadores”, declarou.

Apesar disso, ele defendeu a negociação coletiva como alternativa para flexibilização das jornadas. “Cada setor tem uma realidade própria, e as convenções coletivas permitem construir soluções que respeitem tanto os trabalhadores quanto a operação das empresas”, pontuou.

Composição da nova diretoria

A chapa eleita da Fecomércio MS é composta pelo presidente Juliano Battistel Kamm Wertheimer; 1º vice-presidente Jairo Jorge Duarte de Rezende; 2º vice-presidente Renato Hotta Perez; 3º vice-presidente Antônio Marcos Dalla Valle; vice-presidentes Zeony Candido Martins, Jeciara Sales Cabral Bastos e Munir Saad Junior; 1º secretário Carlos Massashi Ishikawa; 2º secretário Luiz Araldo Araújo Skibinski; 3ª secretária Ana Paula Maluf Rabacow; 1º tesoureiro Edvaldo Cezar Germiniani; 2º tesoureiro João Francisco Fornari Denardi; e 3º tesoureiro Rogério Bataglin Kerkhof.

Também integram a diretoria suplente Rodolfo Luiz Holsback, Juliana Alves Papacosta, Lionézio Duarte Rezende, Adriano Leme, Luiz Alberto Aquino Motarangeli Junior, Wislayne Almeida Alves, Sérgio Koshi Tasukumi, Cesar Masaharu Fujibayashi, Maria José de Almeida, Andrei Junior Koller, Leandro Cesar Gaiola de Paula, Marcos Roberto Faria Lima e Junior Cesar Amaral.

O Conselho Fiscal terá como titulares Carlos Genoud Neto, Sonia Irma Frainer e Cristiano Rodrigo Permezan. Já os suplentes serão Renata Nascimento Marangoni Pinto, Guilherme Atsushi Tsukumi e Thiago Queiroz de Rezende.

A Delegação Confederativa será formada pelos titulares Juliano Battistel Kamm Wertheimer e João Francisco Denardi, além dos suplentes Renato Hotta Perez e Antônio Marcos Dalla Valle.

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