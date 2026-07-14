Um homem, ainda não identificado, que estava evadido do sistema prisional e possuía diversas passagens pela polícia, morreu após entrar em confronto com equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoque), na noite desta segunda-feira (13), em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela corporação, a ocorrência ainda está em andamento e as equipes permanecem no local realizando os procedimentos necessários.

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou a identidade do suspeito nem as circunstâncias que levaram ao confronto.

A matéria será atualizada assim que houver novas informações.