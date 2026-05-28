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Motociclista morre em acidente com carro em avenida de Campo Grande

Colisão entre veículos aconteceu durante a madrugada desta quinta

28 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 28/05/2026 às 07h15
Motocicleta da vítima e ao fundo, pano que serviu para cobrir o corpoMotocicleta da vítima e ao fundo, pano que serviu para cobrir o corpo   (Vinicius Santos)

O motociclista Tarcísio Barbosa Vilanova, de 27 anos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira, dia 28, após se envolver em um acidente com um carro, no cruzamento da rua Itaíba com a Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, região do Parque dos Estados, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas pelo JD1 apontam que a vítima seguia pela rua e ao passar pelo cruzamento, acabou colidindo com o carro que trafegava pela avenida.

Devido a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no acidente e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar também se fez presente, assim como Polícia Civil e Científica.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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