Motociclista morre em acidente com carro em avenida de Campo Grande

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 28/05/2026 às 07h15

O motociclista Tarcísio Barbosa Vilanova, de 27 anos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira, dia 28, após se envolver em um acidente com um carro, no cruzamento da rua Itaíba com a Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, região do Parque dos Estados, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas pelo JD1 apontam que a vítima seguia pela rua e ao passar pelo cruzamento, acabou colidindo com o carro que trafegava pela avenida.

Devido a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no acidente e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar também se fez presente, assim como Polícia Civil e Científica.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.

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