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Funsat oferece 1,4 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Oportunidades incluem funções para quem não tem experiência, vagas temporárias e postos exclusivos para PCDs

28 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 28/05/2026 às 07h33
Foto: PMCGFoto: PMCG  

Campo Grande oferece 1.453 vagas de emprego nesta quinta-feira (28) pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). As oportunidades abrangem 121 funções diferentes, com destaque para operador de caixa (348 vagas), auxiliar de limpeza (209), auxiliar de linha de produção (64), atendente de lojas e mercados (58) e auxiliar de confecção (50). 

Do total de vagas, 1.066 não exigem experiência anterior. Há oportunidades para funções como atendente de lanchonete, garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. 

A Funsat também disponibiliza 55 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), além de 16 oportunidades temporárias. 

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, em Campo Grande, das 7h às 13h. Entre as funções com maior número de vagas estão ainda repositor em supermercados (39), auxiliar nos serviços de alimentação (35), açougueiro (33) e consultor de vendas (31). 

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