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Curso em Campo Grande une fotografia religiosa e marketing para comunicação na Igreja

Formação aborda uso de imagem, estratégia e redes sociais na evangelização nos dias 1º e 2 de junho

25 maio 2026 - 17h42Taynara Menezes
A formação propõe integrar técnicas de fotografia, noções de marketing e comunicação institucionalA formação propõe integrar técnicas de fotografia, noções de marketing e comunicação institucional   (Foto: Divulgação)

Será realizado em Campo Grande, nos dias 1º e 2 de junho, o curso “Fotografia Religiosa e Marketing a Serviço da Igreja”, voltado à capacitação de agentes de pastoral, comunicadores, fotógrafos e lideranças religiosas.

A formação propõe integrar técnicas de fotografia, noções de marketing e comunicação institucional aplicadas ao contexto religioso, com foco no uso de imagens como ferramenta de evangelização e fortalecimento da comunicação nas comunidades.

O conteúdo será dividido em dois encontros. No primeiro dia, os participantes terão contato com fundamentos teóricos de fotografia religiosa e marketing. No segundo, a programação será voltada ao planejamento estratégico e à aplicação prática da fotografia no ambiente eclesial.

O curso será ministrado por profissionais da área de comunicação e fotografia, com experiência em produção de conteúdo religioso e estratégias digitais.

As atividades acontecem no Auditório do Colégio MACE, no Centro de Campo Grande, das 19h às 21h30. O investimento é de R$ 130, com coffee break incluso.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma online, clicando aqui

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