Funsat tem vagas para operador de caixa, contador e médico do trabalho em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta terça-feira (19) um total de 1.463 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades foram abertas por 147 empresas da Capital e contemplam 117 funções diferentes.

Entre os destaques estão vagas para operador de caixa (353), auxiliar de cozinha (27), leiturista (5), vendedor interno e borracheiro (2). Parte das oportunidades é destinada ao chamado “perfil aberto”, modalidade que não exige experiência anterior e permite capacitação remunerada após a contratação.

Para concorrer às vagas sem exigência de experiência, o trabalhador precisa ter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), com a função desejada incluída no perfil.

A Funsat também oferece vagas para profissionais com experiência comprovada em áreas como ajudante de serralheiro, analista de crédito em instituições financeiras (2 vagas), assistente contábil, auxiliar de logística, contador, web designer, engenheiro mecânico automotivo e médico do trabalho.

Já para Pessoas com Deficiência (PCDs), estão disponíveis 57 vagas distribuídas entre auxiliar de confecção (50 vagas), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2), auxiliar de linha de produção (2) e auxiliar de limpeza (1).

O atendimento acontece das 7h às 13h na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Também há atendimento no Polo Funsat Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.

Outras informações sobre vagas e processos seletivos podem ser consultadas nas redes sociais da Fundação, pelos perfis @funsat.cg no Instagram e “Funsatcampograndems” no Facebook, além do painel de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande.



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