Menu
Menu Busca terça, 19 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Oportunidade

Funsat tem vagas para operador de caixa, contador e médico do trabalho em Campo Grande

Atendimento aos candidatos ocorre até às 13h na sede da Fundação e no Polo Moreninhas

19 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 19/05/2026 às 07h32

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta terça-feira (19) um total de 1.463 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades foram abertas por 147 empresas da Capital e contemplam 117 funções diferentes.

Entre os destaques estão vagas para operador de caixa (353), auxiliar de cozinha (27), leiturista (5), vendedor interno e borracheiro (2). Parte das oportunidades é destinada ao chamado “perfil aberto”, modalidade que não exige experiência anterior e permite capacitação remunerada após a contratação.

Para concorrer às vagas sem exigência de experiência, o trabalhador precisa ter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), com a função desejada incluída no perfil.

A Funsat também oferece vagas para profissionais com experiência comprovada em áreas como ajudante de serralheiro, analista de crédito em instituições financeiras (2 vagas), assistente contábil, auxiliar de logística, contador, web designer, engenheiro mecânico automotivo e médico do trabalho.

Já para Pessoas com Deficiência (PCDs), estão disponíveis 57 vagas distribuídas entre auxiliar de confecção (50 vagas), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2), auxiliar de linha de produção (2) e auxiliar de limpeza (1).

O atendimento acontece das 7h às 13h na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Também há atendimento no Polo Funsat Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.

Outras informações sobre vagas e processos seletivos podem ser consultadas nas redes sociais da Fundação, pelos perfis @funsat.cg no Instagram e “Funsatcampograndems” no Facebook, além do painel de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funtrab inicia semana com 2,9 mil vagas de emprego em MS
Oportunidade
Funtrab inicia semana com 2,9 mil vagas de emprego em MS
Campo Grande tem 1.479 vagas abertas na Funsat nesta sexta-feira
Oportunidade
Campo Grande tem 1.479 vagas abertas na Funsat nesta sexta-feira
Foto: Elias Campos/PMCG
Oportunidade
Funsat abre 1.463 vagas e concentra oportunidades no comércio e serviços
O atendimento acontece das 8h às 12h, na E.E Cívico Militar Marçal de Souza Tupã, no Jardim Los Angeles. 
Oportunidade
MS Cidadão realiza 2ª edição em Campo Grande neste sábado com serviços gratuitos à população
Operador de caixa lidera vagas na Funsat com 354 oportunidades nesta quarta-feira
Oportunidade
Operador de caixa lidera vagas na Funsat com 354 oportunidades nesta quarta-feira
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Procurando emprego? Ação vai oferecer 500 vagas nesta quarta-feira em Campo Grande
A Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação
Oportunidade
Shopping terá mutirão para emissão do novo RG neste fim de semana em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre mais de mil vagas sem exigir experiência em Campo Grande
Programa Centelha
Oportunidade
Programa Centelha MS prorroga inscrições e amplia prazo para propostas inovadoras
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece 2,5 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos