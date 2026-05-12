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Shopping terá mutirão para emissão do novo RG neste fim de semana em Campo Grande

Atendimento no Norte Sul Plaza será realizado sem agendamento nos dias 16 e 17 de maio e contará com 300 senhas no total

12 maio 2026 - 15h29Taynara Menezes
A Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação A Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação   (Foto: Divulgação )

Quem precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG, terá uma oportunidade facilitada neste fim de semana em Campo Grande. O atendimento será realizado no sábado (16) e domingo (17), das 10h às 19h, no Shopping Norte Sul Plaza, por meio de um mutirão organizado para ampliar o acesso ao documento.

A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, e integra o programa “Novo RG no Fim de Semana”. A proposta é atender principalmente pessoas que não conseguem comparecer aos postos durante a semana.

Serão distribuídas 150 senhas no sábado e 150 no domingo, por ordem de chegada. A primeira via da CIN é gratuita.

O atendimento será realizado no Posto de Identificação localizado na Entrada F do Shopping Norte Sul Plaza, com acesso pela Rua Japão. O local conta com estrutura de estacionamento e vagas prioritárias para idosos e pessoas com deficiência.

A Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação e padroniza o documento em todo o país, reforçando a segurança no registro civil.

Para emissão, é necessário apresentar CPF e a certidão correspondente ao estado civil: nascimento para solteiros, casamento para casados e certidão com averbação para divorciados ou viúvos.

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