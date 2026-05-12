Baixa adesão à vacina preocupa após Campo Grande registrar 49 mortes por síndrome respiratória

A baixa procura pela vacina contra a influenza tem preocupado autoridades de saúde em Campo Grande em meio ao avanço dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Somente neste ano, a Capital já contabiliza 753 notificações da doença e 49 mortes, sendo 11 delas causadas pelo vírus Influenza.

Com a chegada das primeiras frentes frias, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) teme um aumento ainda maior na circulação de vírus respiratórios e na procura por atendimento nas unidades de saúde.

Apesar do alerta, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários segue abaixo do esperado. Atualmente, apenas 30,7% do público-alvo recebeu a dose contra a gripe, índice considerado preocupante pelas autoridades sanitárias.

A preocupação é maior entre idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças preexistentes, considerados os grupos mais vulneráveis às complicações respiratórias.

A vacina segue disponível em todas as unidades de saúde para crianças entre seis meses e menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades.

Enquanto aguarda autorização do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação para outros públicos, a Sesau reforça orientações básicas de prevenção, como higienização frequente das mãos, uso de máscaras em caso de sintomas gripais e evitar ambientes fechados e aglomerações.

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