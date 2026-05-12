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Prefeitura exonera servidores alvos de operação do Gecoc

Entre os envolvidos estão Edivaldo Aquino Pereira e Mehdi Talayeh, que figuram como servidores da Sisep

12 maio 2026 - 15h40Vinicius Costa    atualizado em 12/05/2026 às 15h55
Gecoc esteve na sede da Sisep, em Campo GrandeGecoc esteve na sede da Sisep, em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A Prefeitura de Campo Grande informou na tarde desta terça-feira, dia 12, que exonerou os servidores alvos da Operação 'Buraco Sem Fim', deflagrada pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), que mirou contratos do serviço de tapa-buraco.

O intuito é fazer com que os investigados apresentem suas defesas sem ter relação com o órgão municipal. A Prefeitura explicou ainda que acompanha os trabalhos do Ministério Público e "colabora com a lisura, transparência e esclarecimento dos fatos".

Entre os envolvidos estão Edivaldo Aquino Pereira e Mehdi Talayeh, que figuraram como servidores da Sisep. O executivo municipal disse que os contratos alvos são de 2017.

Em nota, a prefeitura ainda destacou que "outras medidas que se fizerem necessárias serão adotadas no âmbito administrativo, para que os serviços de manutenção não sejam paralisados ou comprometidos em função dos acontecimentos".

Meio milhão - Quase meio milhão de reais em dinheiro vivo foi apreendido durante a Operação “Buraco Sem Fim”.

Durante a investigação que apura suposto esquema de fraudes em contratos de tapa-buraco e manutenção de vias em Campo Grande, o Gecoc encontrou pelo menos R$ 429 mil em espécie durante o cumprimento dos mandados.

Segundo o MPMS, só na casa de um servidor foram apreendidos R$ 186 mil em dinheiro vivo. Em outro endereço alvo da operação, equipes encontraram mais R$ 233 mil em notas de real.

Conforme o Ministério Público, o esquema investigado teria ocorrido entre 2018 e 2025, abrangendo as gestões do ex-prefeito Marquinhos Trad e da prefeita Adriane Lopes. As apurações apontam para fraudes sistemáticas na execução dos serviços de manutenção de vias públicas, com manipulação de medições e pagamentos indevidos.

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