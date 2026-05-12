A caminho de visitar a mãe, jovem de 23 anos morre em acidente na MS-347

O motociclista Lucas Nunes Roas, de 23 anos, morreu após um acidente na rodovia MS-347, entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Nioaque, na região da ponte da Pedreira, em Anastácio. O corpo do jovem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (11), às margens da pista.
Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu durante a madrugada, a cerca de 45 quilômetros de Anastácio. Populares relataram que Lucas pode ter atingido um cavalo solto na rodovia, hipótese que será apurada pelas autoridades.
Conforme o site A Princesinha News, morador de Aquidauana, o jovem seguia de motocicleta para um assentamento na região de Nioaque, onde visitaria a mãe. Conforme relatos, ele levava alimentos e pretendia passar o dia com ela após não conseguir encontrá-la no Dia das Mães.
Uma enfermeira que passava pelo local acionou as autoridades por volta das 6h30, depois de encontrar a vítima sem sinais vitais às margens da estrada.
Equipes da Polícia Civil de Anastácio e da Polícia Científica realizaram perícia no local. A morte do jovem gerou comoção entre familiares e amigos em AquidauanaReportar Erro