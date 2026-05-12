Professor investigado por importunação sexual é afastado em Ivinhema

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o afastamento cautelar de um professor da rede estadual investigado por suposta importunação sexual contra alunas menores de idade em Ivinhema. A decisão atende pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apresentado pela 2ª Promotoria de Justiça do município.

Além do afastamento das funções, a Justiça impôs medidas cautelares ao investigado, como proibição de contato com as vítimas e limite mínimo de distância. O caso tramita sob sigilo para preservar a identidade dos envolvidos.

Segundo o MPMS, os fatos investigados teriam ocorrido dentro do ambiente escolar. A Promotoria argumentou à Justiça que a permanência do professor no cargo poderia comprometer a segurança das estudantes e o andamento das investigações.

As vítimas recebem acompanhamento psicológico e social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), acionado pelo Ministério Público para prestar suporte durante a apuração do caso.

O MPMS afirmou que as medidas adotadas têm caráter cautelar e não representam condenação antecipada. As investigações seguem em andamento e novas diligências poderão ser realizadas.

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