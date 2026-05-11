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Condenado por corrupção de menores, comerciante é preso em Corumbá

O autor foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça

11 maio 2026 - 18h22Vinicius Costa
Prisão aconteceu em CorumbáPrisão aconteceu em Corumbá   (Divulgação/PCMS)

Comericante, de 28 anos, foi preso durante ação da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), através da Operação Caminhos Seguros, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante essa segunda-feira, dia 11.

Contra ele havia um mandado de prisão decorrente da sentença condenatória referente ao crime de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento.

Segundo a Polícia Civil, o condenado possuía pena remanescente de 1 ano e 4 meses, em regime inicialmente aberto, tendo sido determinada sua prisão após revogação do benefício anteriormente concedido.

Após o cumprimento da ordem judicial, o autor foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

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