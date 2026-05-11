Condenado por corrupção de menores, comerciante é preso em Corumbá

Comericante, de 28 anos, foi preso durante ação da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), através da Operação Caminhos Seguros, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante essa segunda-feira, dia 11.
Contra ele havia um mandado de prisão decorrente da sentença condenatória referente ao crime de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento.
Segundo a Polícia Civil, o condenado possuía pena remanescente de 1 ano e 4 meses, em regime inicialmente aberto, tendo sido determinada sua prisão após revogação do benefício anteriormente concedido.
Após o cumprimento da ordem judicial, o autor foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Parto em casa termina com bebê morto no Portal Caiobá
Polícia
Investigado por estupro é preso pela Polícia Civil em Paranaíba
Polícia
Rapaz morto a tiros em Nova Andradina foi vítima do 'tribunal do crime'
Polícia
'Arrancar a cabeça': mãe ameaça vice-diretora após transferência dos filhos na Capital
Polícia
Operação nacional mobiliza fiscalização contra fraudes em combustíveis em Campo Grande
Polícia
Carga de cigarros avaliada em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF em MS
Polícia
Mulher morre e cinco pessoas ficam ferida em acidente na BR-262, em Anastácio
Polícia
DOF apreende cigarros e eletrônicos avaliados em R$ 450 mil em Dourados
Justiça
TJ nega liberdade a acusado de matar adolescente com 10 tiros em Campo Grande
Polícia