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Mulher morre e cinco pessoas ficam ferida em acidente na BR-262, em Anastácio

Entre os feridos estão uma criança de 1 ano e uma jovem encontrada inconsciente dentro do veículo

11 maio 2026 - 15h22Vinicius Costa    atualizado em 11/05/2026 às 17h15
Capotamento aconteceu em AnastácioCapotamento aconteceu em Anastácio   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Mulher de aproximadamente 30 anos morreu após um grave capotamento na BR-262, nas proximidades do Auto Posto Taquarussu, em Anastácio, na noite de domingo (10). Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 1 ano.

Ela foi encontrada presa às ferragens na região do banco do motorista, com sinais de esmagamento. Para a retirada do corpo, o Corpo de Bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento devido às grandes avarias provocadas pelo capotamento.

Entre os feridos estava uma jovem de 22 anos, encontrada inconsciente entre os bancos dianteiros, apresentando respiração ruidosa e sinais de hipotermia. Uma mulher de 57 anos também foi socorrida com ferimentos leves e sinais de estresse. Já a criança de 1 ano foi retirada do veículo após ficar presa entre o banco e o corpo da mãe, molhada por combustível vazado do automóvel, segundo o site O Pantaneiro.

Um homem de 58 anos foi encontrado fora do veículo, consciente e com escoriações leves. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estácio Muniz e ao pronto-socorro de Anastácio, onde permaneceram sob cuidados médicos.

Os bombeiros também atuaram para conter o risco de incêndio, já que o tanque de combustível foi danificado durante o acidente e houve vazamento de gasolina no interior do veículo.

Após o resgate, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da perícia técnica, que investigam as causas do acidente.

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