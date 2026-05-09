Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias

Motociclista, ainda não identificado, morreu no começo da noite deste sábado, dia 9, ao bater na traseira de uma caminhonete, na Avenida Duque de Caxias, na região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

O garupa que estava na motocicleta foi socorrido em estado grave após sofrer uma fratura nas duas pernas. A caminhonete pertence a um órgão público, a princípio, Ministério Público.

Segundo apurado pela reportagem, os dois veículos seguiam pela via no sentido centro ao bairro, quando houve a colisão da moto na traseira da caminhonete.

Chove bastante na região desde o começo da tarde e o fato pode ter contribuído para o acidente. Equipes de resgate chegaram a ser acionados, mas uma das vítimas não sobreviveu e morreu ainda no local.

A outra vítima, sobrevivente do acidente, foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave. O motorista da caminhonete, um policial militar, nada sofreu.

A Polícia Científica e a Polícia Civil, acompanhadas da Polícia Militar, fizeram os levantamento de praxe.

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