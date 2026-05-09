Mulher com documento falso é presa e PRF apreende mercadorias irregulares em MS

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (8) por uso de documentos falsos durante fiscalização na BR-262, em Água Clara. A suspeita viajava como passageira de um veículo abordado pelos policiais.

Segundo a PRF, o motorista e a mulher apresentaram documentação estrangeira no momento da abordagem. Durante vistoria no carro, os agentes encontraram grande quantidade de suplementos alimentares e cosméticos de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Na fiscalização, os policiais também localizaram três documentos de identidade diferentes, todos com a foto da passageira, mas com informações divergentes. Após ser questionada, a mulher confessou ter apresentado documentos falsos.

Ainda conforme a PRF, a suspeita afirmou que utilizava a documentação para viajar até a região de fronteira. Ela também relatou estar em regime aberto após prisão por furto no estado de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Três Lagoas.

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